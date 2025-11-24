Kommt jetzt bei allen Fluglinien die digitale Bordkarte?

Ryanair schaffte die gedruckte Bordkarte ab. Werden andere Fluglinien das auch umsetzen?

Antwort: Ja, dieser Trend ist unaufhaltsam, denn die digitale Entwicklung in der Airline-Branche wird immer dynamischer. Apps, Online-Tools, Social Media-Kanäle, alle Arten von Vertriebskanälen und Zusatzangeboten gilt es zu nutzen. Vor allem junge Passagiere selektieren oft ihre Fluglinie so aus, welche digital am attraktivsten ist – neben dem Ticketpreis natürlich. Aber die Umstellung von gedruckten auf digitale Bordkarten wird auch davon abhängen, welche Art von Airline es ist, wie etwa große Netzwerk-Fluglinien – sei es Lufthansa, United Airlines oder Qantas – und in welchem Teil der Welt die Airline unterwegs ist.