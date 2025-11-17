Werden Flugreisen ab Wien durch den Rückzug der Billigflieger teurer?
Antwort: In den letzten Wochen sorgte der Rückzug der Billigfluglinie Wizz Air aus Wien mit fünf Flugzeugen für Aufsehen, ebenso fünf Jets weniger vor Ort hat künftig die Ryanair Gruppe stationiert. Während die betroffenen Fluglinien vor allem die staatliche Flugabgabe der Regierung als ein Faktum begründen, fragen sich viele Reisende, ob die Ticketpreise ab Wien nun generell teurer werden. Von jeher wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Gerade Billigfluglinien bedienen sehr viele Routen ab Wien mit starkem touristischen Aufkommen. Wenn diese wegfallen, werden nicht nur die Ticketpreise auf solchen Strecken steigen, auch für manch österreichische Tourismusregion kann das Rückgang bedeuten. Aber es gibt auch neue Verbindungen.
Kurt Hofmann arbeitet seit dreißig Jahren als Journalist sowie seit 2000 als Luftfahrt-Experte für internationale TV-Stationen.
Die oftmals kritisierte hohe Preisstruktur auf den wichtigen Österreich-Deutschland Verbindungen der Lufthansa-Gruppe hat mit dem Einstieg der Ferienfluglinie Condor mit drei täglichen Flügen von Wien nach Frankfurt Konkurrenz bekommen. Mittlerweile haben bereits 50 Prozent der Passagiere auf dieser Strecke Frankfurt oder Wien als Ziel. Der Rest steigt ins Netz der Condor in Frankfurt um. Auch SAS aus Kopenhagen ist nach Wien zurückgekehrt. Und in Zukunft? Werden Billigairlines ihr Angebot in Wien weiter reduzieren? Etwa Ryanair? Das bleibt abzuwarten. Jetzt kommt für alle europäische Fluglinien die ohnehin mühsamste Zeit auf sie zu: der Winter. Mit weniger Aufkommen, aber hohen Kosten.
