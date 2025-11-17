Werden Flugreisen ab Wien durch den Rückzug der Billigflieger teurer?

Werden Flugreisen ab Wien durch die Angebots-Reduzierung einiger Billigfluglinien nun teurer?



Antwort: In den letzten Wochen sorgte der Rückzug der Billigfluglinie Wizz Air aus Wien mit fünf Flugzeugen für Aufsehen, ebenso fünf Jets weniger vor Ort hat künftig die Ryanair Gruppe stationiert. Während die betroffenen Fluglinien vor allem die staatliche Flugabgabe der Regierung als ein Faktum begründen, fragen sich viele Reisende, ob die Ticketpreise ab Wien nun generell teurer werden. Von jeher wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Gerade Billigfluglinien bedienen sehr viele Routen ab Wien mit starkem touristischen Aufkommen. Wenn diese wegfallen, werden nicht nur die Ticketpreise auf solchen Strecken steigen, auch für manch österreichische Tourismusregion kann das Rückgang bedeuten. Aber es gibt auch neue Verbindungen.