Kundenbindung in Krisenzeiten: Profitieren Passagiere von Luftfahrtallianzen?

Welche Vorteile haben Passagiere von großen Luftfahrtallianzen?

Antwort: Zu den Grundprinzipien der Luftfahrt-Allianzen gehören vereinheitlichte Buchungssysteme, aufeinander abgestimmte Flugpläne und das gegenseitige Anerkennen von Vielfliegerprogrammen unter den Airline-Partnern. Natürlich ist der Zugang zu den jeweiligen Airline-Lounges, aber auch Fast-Track-Lanes bei Sicherheitskontrollen, unter Vielfliegern und Statuskunden sehr geschätzt.

„Passagiere können von uns erwarten, dass unser Fokus auf modernste Technologie gerichtet ist, das Reisen noch digitaler zu gestalten“, erläutert Star Alliance-CEO Theo Panagiotoulias im KURIER-Gespräch am Flughafen Rom Fiumicino. Bereits heute nutze Star Alliance „Digital Services“ in einem Ausmaß wie niemals zuvor. Und in einer Welt mit viel Unsicherheiten, müssen Passagiere rasch bei etwaigen Problemen im Flugverkehr unterstützt werden. Apps, Tools etc. sollen Unregelmäßigkeiten entgegensteuern. Star Alliance ist mit 26 Fluggesellschaften und über 5.200 Flugzeugen die größte Allianz der Luftfahrt. Auch Austrian Airlines und Lufthansa (mit ihren Vielfliegerprogrammen wie Miles&More) sind Mitglieder dieser Allianz.