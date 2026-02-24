Keine Reihe 13 im Flugzeug: Das ist der Grund für das Fehlen
Warum gibt es bei vielen Fluglinien keine Sitzreihe mit der Nummer 13?
Antwort: Zahlreiche europäische Fluggesellschaften wie etwa Iberia, Air France oder Lufthansa lassen die Sitzreihe 13 aus, weil in vielen Kulturen der Glaube herrscht, dass diese Zahl Unglück bringt. Es ist somit keine technische oder sicherheitsrelevante Maßnahme.
Die Airlines reagieren darauf, indem sie die Reihe 13 in ihrer Sitzplatznummerierung nicht verwenden. Die Reihen gehen dann von 12 auf 14 weiter. Im Nahen Osten folgen unter anderem auch Qatar Airways und Emirates dieser Praxis. Es gibt jedoch Ausnahmen wie etwa British Airways oder TUI Airways, wo es eine Reihe 13 gibt.
Aber auch die Reihen 14 und 17 werden teilweise ausgelassen. Die Zahl 17 gilt in manchen Ländern, etwa Italien und Brasilien, als Unglückszahl. Lufthansa ist eine Airline, die aus diesem Grund auch Reihe 17 auslässt.
In China und einigen anderen asiatischen Ländern gilt die Zahl 4 als unglücklich. Im Chinesischen wird sie „si“ ausgesprochen, was genauso klingt wie das Wort für „Tod“. Das wird zwar nicht so sehr auf Flugzeugreihen übertragen, dafür betrifft es häufig die Zahl 14, die klanglich ebenfalls eine Verbindung zum Tod hat. So gibt es zum Beispiel bei Cathay Pacific aus Hongkong keine Reihe 14.
Zum Autor:
Kurt Hofmann arbeitet seit dreißig Jahren als Journalist sowie seit 2000 als Luftfahrt-Experte für internationale TV-Stationen. Fragen mit Betreff „Überflieger“ an: reise@kurier.at
Vieles ist in Flugzeugen für die Sicherheit perfekt geplant. Man kann also davon ausgehen, wenn Reihe 12 und 14 sicher sind, dann ist es Reihe 13 natürlich auch. Andererseits fühlen sich manche Passagiere wohler, wenn es diese Reihe nicht gibt.
