Ist Austrian Airlines die größte Fluglinie Österreichs?

Antwort: Das kommt etwas auf die Betrachtungsweise an. Austrian Airlines, zu 100 Prozent im Eigentum der Lufthansa, hat in Wien 68 Flugzeuge stationiert. Auch wenn Austrian im deutschen Eigentum ist, alle Flugzeuge verfügen über eine österreichische Registrierung. Diese Zulassung ist etwa am Heck des Flugzeuges ersichtlich, beginnend mit der Kennung „OE“. Genau betrachtet ist Austrian aber nur die zweitgrößte Fluglinie des Landes. Denn easy Jet Europe hat in Österreich 134 Airbus A320/321-Flugzeuge mit der „OE“-Kennung registriert, inkl. 26 A320neo und A321neo (Stand: Nov. 2025). Die Fluglinie wird von einem Management-Team in Österreich geführt und durch Mitarbeitende an weiteren Standorten Europas der Airline-Gruppe unterstützt.

Zwar ist keines dieser Flugzeuge in Österreich stationiert, aber das Konstrukt ermöglicht es der britischen Fluglinie, auch innerhalb der EU zu fliegen. Denn seit Einführung des Brexit im Jahr 2020, ist es englischen Fluglinien nicht mehr möglich, dies zu tun, etwa von Wien nach Mailand. Dafür musste easyJet eine Lösung finden und in einem EU-Land eine Betriebslizenz bekommen. Im Sommer 2017 erhielt easyJet das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von Austro Control sowie eine Betriebsgenehmigung vom österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) für die Gründung von easyJet Europe. Insgesamt umfasst die Flotte mit easyJet UK, easyJet Switzerland und eben der easyJet Europe über 356 Flugzeuge.