Warum fliege ich mit einer anderen Fluglinie als ich gebucht habe?

Antwort: Europas Fluglinien sind extremen saisonalen Schwankungen ausgesetzt. In der sommerlichen Hochsaison ist meist die bestehende Flotte nicht ausreichend, es fehlt an Kapazität. Zudem gibt es gegenwärtig zu wenige Flugzeuge, da es auch an den Ressourcen für die Wartungen der Maschinen fehlt, was zu längeren Intervallen führt. Fluglinien bauen zudem mit gemieteten Flugzeugen operationelle Reserven auf, um bei Verspätungen besser entgegensteuern zu können. Buchen Sie etwa den Austrian Flug OS569 Wien–Zürich, so steht bei der Anfrage dabei, später in der Buchungsbestätigung, dass dieser Flug von airBaltic durchgeführt wird. Zudem liegt bei jedem Passagiersitz ein Infoblatt auf, warum Austrian dieses airBaltic Flugzeug einsetzt.