Warum muss man zur Landung die Fensterblende öffnen?

Antwort: Das hat in erster Linie mit der Flugsicherheit zu tun. Generell ist es so, dass Start und Landung die riskanteste Phase eines Fluges ist. Kommt es zu einem meist unwahrscheinlichen Notfall bei einer Landung, ermöglichen die geöffneten Fensterblenden (Jalousien) eine freie Sicht nach außen. Erstens müssen Flugbegleiter und Passagiere im Fall der Fälle uneingeschränkt die „outside condition“ checken können und zweitens müssen im Notfall auch Rettungsmannschaften von draußen reinsehen können. Dort, wo Feuer oder starke Rauchentwicklung ist, darf man nicht raus (man wird in dem Fall durch andere Notausgänge evakuieren), und wenn man unverhofft im Wasser landet (Unprepared Ditching), muss man das natürlich auch von außen sehen, damit man entsprechend reagiert/evakuiert.