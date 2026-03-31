Teure Flugtickets: Experte rät zu diesem Buchungsverhalten

Wann ist derzeit ein idealer Zeitpunkt, eine Flugreise zu buchen?

Antwort: Ehrlich gesagt, am besten sofort. Wenn Sie ein Reiseziel im Visier haben, buchen Sie. Je früher, umso besser, damit man einen Sitzplatz ergattert. Die Luftfahrtindustrie ist unerwartet mit einer Krise konfrontiert, welche so nicht einschätzbar war. Der Krieg am Golf hat an manchen Tagen sechshundert Verkehrsflugzeuge in dieser Region auf den Boden gezwungen. Per Stichtag 13. März war der Preis für Treibstoff zum Vormonatsvergleich um 82,1 Prozent höher. Das Drehkreuz Doha in Katar steht nahezu still, Emirates fliegt gegenwärtig zwischen vierzig und sechzig Prozent ihres normalen Programmes ab. Viele Passagiere wechseln auf europäische Airlines. Nur sind deren Plätze begrenzt, die Preise dadurch hoch. Und viele Gäste zeigen sich bei Buchungen abwartend. Manche haben Sorge, ob etwa Reisen nach Zypern oder in die Türkei sicher sind. Der Buchungstrend verlagert sich nach, no na, Spanien, Italien, Island und Skandinavien. Auch Afrika rückt plötzlich in den Fokus. Und doch erinnert das zum Teil zögerliche Buchungsverhalten irgendwie an die Zeit nach Corona. Plötzlich gab es massive Nachfrage, als mehr Gewissheit zur Verfügung stand.