Frage: Um wie viel teurer werden Flugtickets durch den Krieg am Golf

Antwort: Die Erhöhung der Ticketpreise basiert gegenwärtig auf zwei Faktoren. Zum einen durch einen nahezu kompletten Ausfall der Fluglinien aus dem Golf. Deren Passagiere suchen sich notgedrungen andere Flugmöglichkeiten, das führt zu enormer Auslastung bei der Konkurrenz und hohen Ticketpreisen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und je länger die Situation am Golf dauert, umso teurer wird das Reisen. Denn Flugsitze werden zu einem knappen gut.

Zwischen 28. Februar und 16. März haben die Airlines der Golfregion insgesamt 28.990 Flüge gestrichen. Über 57.000 waren geplant. Manche Airlines führten relativ schnell Treibstoffzuschläge ein, etwa Air France, IndiGo, Air New Zealand oder Cathay Pacific. Die Erhöhungen variieren und können sich tagtäglich ändern. Sei es von 20 Dollar Aufschlag bei Kurzstreckenflügen oder bis zu 100 Dollar auf der Langstrecke pro Flug (Angaben ohne Gewähr).