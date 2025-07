Werden Flugtickets wirklich immer teurer?

Auch die geopolitische Situation im Mittleren Osten könnte Treibstoffpreise ansteigen lassen, zudem sind vor allem in Europa die Gebühren für Airlines gestiegen und folglich auch für den Passagier. So haben zahlreiche Länder strenge Abgaben auf CO 2 -Emissionen eingeführt, was sich vor allem auf die Preise bei Kurzstreckenflügen auswirken wird. Das gilt auch für Billigairlines, die übrigens in Europa einen Marktanteil von rund dreißig Prozent haben. Zudem hatten zahlreiche Airlines Verhandlungen mit dem Personal und daraus resultierende Gehaltserhöhungen. Die Fluglinien müssen weiters versuchen, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften, um zum Beispiel Investitionen in moderne und umweltfreundliche Flugzeuge tätigen zu können.