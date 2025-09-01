Das fliegende Wirtshaus: Was macht gute Flugzeug-Küche aus?

Könnten Fluglinien ihren Service mit gutem Catering nicht verbessern?

Antwort: Viele Fluglinien haben innerhalb Europas Gratis-Essen – meist aus Kostengründen – von ihren Economy Class-Kabinen verbannt. Emotionen erzeugt das Thema Airline-Catering aber nach wie vor. Es ärgert sich jeder, wenn es ein Essen gibt, das nicht schmeckt. Aber man freut sich umso mehr, wenn dies der Fall ist. Flugzeuge sind im Endeffekt alle gleich, die Sitze meist ähnlich und für den österreichischen Qualitäts-Caterer Attila Dogudan von Do&Co ist gutes Essen das billigste Marketinginstrument für eine Airline. „80 Prozent des Volumens fliegt in der Economy Class. Und hier hat es einen gewaltigen Verfall des Caterings gegeben“, erläutert der Do&Co-Gründer im KURIER-Gespräch. „Es muss doch einen Unterschied geben, warum eine Turkish Airlines oder Etihad laufend mit Auszeichnungen für ihren Service bedacht werden und andere nicht“, fügt er hinzu. Do&Co betreut mittlerweile 60 Fluglinien über 34 Standorte weltweit.