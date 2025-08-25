Das Handgepäcks-Dilemma: Wie viel darf man nun ins Flugzeug mitnehmen?

Wie viel Handgepäck darf man nun in das Flugzeug mitnehmen?

Antwort: Es bleibt verwirrend. Das Thema Handgepäck ist sensibel und sorgt immer wieder für Diskussionen, wie groß „angemessenes Handgepäck“ sein darf. Als Passagier ist man gut beraten, sich bei der Buchung genau anzusehen, was man zum jeweiligen Ticketpreis mit an Bord nehmen darf. Eine einheitliche Regelung innerhalb der EU gibt es dazu nicht.

Während Austrian Airlines in allen Tarifklassen mindestens ein Handgepäckstück inkludiert (Business Class zwei Stücke), sind bei Ryanair die Abmessungen des Grenzwerts für Handgepäck etwa 40 cm x 20 cm x 25 cm. Und manche Billigfluglinien kontrollieren streng , wie groß dieses tatsächlich ist. Strenge Handgepäcksregeln schaffen nicht nur Zusatzeinnahmen für Fluglinien, es gibt auch operative Vorteile.