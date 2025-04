Ich bitte um Verzeihung, dass es in diesen Zeilen um Gräber gehen wird, Sie haben natürlich recht, das würde besser in den November passen. Aber erstens habe ich schon graue Schläfen und merke mir Dinge nicht zwingend so lange. Und zweitens dreht sich dieser Tage bei mir sehr vieles um das Beerdigen – am Freitag die Trauerfeier von der tollen Frau Inci, der Mutter eines meiner besten Freunde; am Samstag, wo man auch hinschaute, Franziskus; und heute gehe ich auf dem Weg ins Wahllokal (gehen Sie wählen, so Sie Wienerin oder Wiener sind!!!) am Strebersdorfer Friedhof vorbei.

Und bei all diesen Grab-Momenten fiel mir etwas auf: So viele werden nicht dort beerdigt, wo sie herkommen.

Natürlich ist das auf den ersten Blick nicht aufregend. Menschen kommen wo zur Welt, ziehen herum und schlagen neue Wurzeln, gründen Familien, übernehmen das Amt des Papstes in der Ferne, wie das Leben halt so spielt. Und doch stehe ich vor Gedenkinschriften wie „geboren in Istanbul, gestorben in Mödling“ besonders lange. Und denke über die Geschichten dieser Menschen nach. Was hat sie von hier nach dort gebracht? Was haben sie auf diesen Wegen erlebt, wen haben sie geliebt, wo waren sie glücklich und wo wollten sie wieder weg?