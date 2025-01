Wo wir das jetzt geklärt haben und Sie sich einen Sonntagskaffee und eine ganze Woche lang darüber geärgert haben, dass der Halbhuber Quizfragen zum Besten gibt, ohne Antworten mitzuliefern, bekommen sie diese nachgereicht. Ich verstehe die Aufregung ja, wir sind nicht mehr gewohnt, Rätsel einfach nur zu rätseln, wir wollen Lösungen. Wo Fragen im Freundeskreis früher stunden- und weinflaschenlang gewälzt werden konnten, zückt heute einer schnell ein Handy und googelt. Ratzfatz ist das Thema vom Tisch (gelöst), next please.

Ich plädiere also für mehr Fragen, das hat übrigens auch der französische Literaturnobelpreisträger André Gide getan (von dem ich ehrlicherweise nie was gelesen habe): „Glaube jedem, der die Wahrheit sucht. Glaube keinem, der sie gefunden hat.“

Ich habe Ihnen vorige Woche Fragen ohne Antworten serviert. Das war Absicht. Ich finde ganz grundsätzlich, dass wir wieder mehr Fragen stellen müssen, ohne gleich Antworten zu geben. Kein Talkshowgast im Fernsehen, kein Politiker im Interview und kein Stammtischdiskutierer sagt mehr: Pfuh, das weiß ich nicht. Eher haben alle zu allem eine Meinung, die sie auf Facebook und so weiter jedem gerne mitgeben (egal, ob man gefragt hat oder nicht). Und hat mal wer gerade keine Meinung bei der Hand, dann borgt er sich Irgendwoaufgeschnapptes aus oder versteckt diese seine Nichtmeinung hinter der Feststellung, dass man ja eh nix mehr sagen darf.

Aber ich schweife schon wieder ab.

Also: Der größte und längste Gletscher der Erde ist der Lambert Gletscher in der Antarktis, der Hausberg der norwegischen Stadt Tromsø ist der Storsteinen, die Stadt Bakuliegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel, Äthiopien ist tatsächlich ein Binnenland und die Fahrt über die Golden Gate Bridge ist nur nordwärts mautfrei. Bei Lissabon mündet der Fluss Tejo in den Atlantik und die größte Insel im Mittelmeer ist Sizilien. Hätten wir das auch geklärt.

Besonderer Dank geht an dieser Stelle an den freundlichen Leser Walter. Nicht nur, weil er mir in einem eMail weitere Fragen geschickt hat (die „9 Hauptwinde“ im Mittelmeer und wohin die den Segler bringen).

Sondern vor allem, weil er es mit „Walter, ein Unwissender ...“ gezeichnet hat.