Ich verbringe diese Tage ja mit großer Freude auf der Ferien-Messe Wien. Unser Reisequiz, ich sage Ihnen, das war in den vergangenen Tagen schon ein großer Spaß. Ich weiß ja die Antworten auch nur, weil ich sie auf meinem Moderationszettel stehen habe, aber aus der Perspektive des Wissenden sehen ratende Menschen immer besonders lieb aus. Weil sie so bemüht sind, so fragend, dabei so leise. Sie sind dabei das genaue Gegenteil von den politisierenden Stammtischbrüllern, die immer alles wissen und nie eine Frage stellen. Aber das nur am Rande. Ich serviere Ihnen daher hier zum Frühstück meine liebsten Fragen der vergangenen Tage – nach dem Motto: Hätten Sie es gewusst?

Welcher ist der größte und längster Gletscher der Erde? Lambert Gletscher in der Antarktis oder Hubbard-Gletscher in Alaska (pfuh, keine Ahnung, oder?)

Wie heißt der Hausberg der norwegischen Stadt Tromsø? Storsteinen oder Njytsteinen (einer ist nur erfunden!)

Welche Hauptstadt liegt unter dem Meeresspiegel? Baku oder Bishkek (nämlich 28 Meter unter Meer!!!)

Ist Äthiopien ein Binnenland? Ja oder Nein (was, wie, na klar ... oder doch nicht?)

Die Fahrt über die Golden Gate Bridge ist nur in eine Richtung mautfrei. In welche? Nord- oder Südwärts (die Maut gilt nur stadteinwärts – aber welche Richtung ist das?!?!)

Welcher Fluss mündet bei Lissabon in den Atlantik? Douro oder Tejo (ach jössas, einer ist doch bei Porto...)

Welche ist die größte Insel im Mittelmeer? Sizilien oder Sardinien (Achtung, knappe Sache!)