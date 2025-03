ÜBER DEN TELLERRAND Das andere ist eine Frage der Kleinigkeit

Auf Reisen wird man stets daran erinnert, dass man nicht daheim ist. Na no net, werden manche einwerfen, wenn man auf das Meer schaut, weiß man, dass man nicht in Wien ist, oder wenn der hohe Berg den Blick ins nächste Tal verstellt. Aber davon spreche ich nicht. Ich meine die Kleinigkeiten, die einem subtil und ohne das große Drama des Ozeans oder eines Dreitausenders vor Augen führen: Du bist nicht an dem Ort, den du gewohnt bist. Ich meine die Gehsteige, die in der einen Stadt ganz eckige Kanten haben und in einer anderen rundere. Ich meine die Straßenschilder, die Gleiches aussagen wie daheim, aber in nuanciertem Design. Die Laternen, die Postkästen, die Straßenbahnen. Das alles gibt es da und dort, aber es schaut anders aus. (Außer Autobahnen, die schauen immer gleich aus, die dürften in einer Autobahnzentralfabrik hergestellt werden, aber das ist eine andere Geschichte)

Auch Lichtschalter, Armaturen und Steckdosen sind solche Details, die einem schon beim Aufwachen, noch auf der Pforte zwischen Schlafland und Reiserealität, entgegenbrüllen: Du bist nicht zu Hause! Besonders in England, wo die meisten Stecker beharrlich ein komisches drittes Loch haben (wobei sich das schleichend bessert) und noch immer viele Armaturen den Schildbürgerstreich geteilter Warm- und Kaltwasserhähne (da muss man echt sagen, was ist das, da hat ein Installateur eine Wette verloren oder ein ganzes Pub ausgetrunken, oder?!?).