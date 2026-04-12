Kleine Gespräche in den großen Bergen

Einer, den ich einmal nach dem Leeren eines üppigen Rotweinglases auf einer Almhütte zu hören bekam. Ich lag schon im Matratzenbett, der Körper matt vom Gehen, der Kopf matt vom süffigen Rotwein. Draußen war es mondhell und aus einem Fenster erahnte ich die an diesem Tag absolvierte Gebirgsetappe.

Ich schloss die Augen und hörte Stimmen.

Rotwein: „Gute Nacht, alle miteinander!“

Sentiment: „Moment noch! Der Blick vorhin auf die vergangenen Etappen war toll. Versteht ihr: Wir haben das Ver-Gangene gesehen. Wow!“

Unterschenkel: „Total super. Gute Nacht!“

Sentiment: „Das Ver-Gangene, versteht ihr!“

Schultern: „Jaja, alle haben es verstanden.“

Augen: „Mir gefällt das. Wir sehen jetzt das Vergangene, in dem wir uns Gott sei Dank nicht vergangen haben.“

Knöchel: „Weil wir sonst beim Vergehen vergangen

wären. Schlaft gut!“

Unterschenkel: „Ruhe, sonst komm ich rauf.“

Rotwein: „Guten Abend, gut Nacht.“

Sentiment: „Dann wären wir nie hierhergekommen, was morgen übrigens auch schon wieder vergangen ist.“

Knie: „Nicht, wenn es hier noch länger laut bleibt.“

Rotwein: „Trink ma noch ein Glaserl Wein.“

Sentiment: „Heut kommen d’Engerl auf …“

Kreislauf: „Meint ihr nicht, dass uns Schlaf guttäte?

Sentiment: „Großhirn, dreh’ ihn noch mal zum Fenster, wegen des Blicks!“

Augen: „Ich glaube, es ist schon zu dunkel draußen.“

Unterschenkel: „Hauen wir das Weichei doch

einfach raus!“

Augen: „Und für wen schau ich dann?“

Unterschenkel: „Was mache ich hier? Ich geh ein!“

Sentiment: „Ver-Gangen, verstehst du?“

Unterschenkel: „Grmpf!“

Kreislauf: „Ruhig, das löst ja nichts. Aber langsam sollten wir zum Ende kommen, nicht?“

Sentiment: „Ver-Gangen …“

Unterschenkel: „Es reicht, du fliegst raus! Dann bist du auch vergangen.“

Sentiment: „Jetzt hast du es. He: Er hat es.“

Unterschenkel: „Umpf.“

Großhirn: „An alle: Es reicht.“

Sentiment: „Hihi, Ver…“

Rotwein: „…gang ich zum Brunnen vor dem Tore!“

Magen: „Vorschlag: Hauen wir den Rotwein raus!“

Schöne Wandersaison schon mal!