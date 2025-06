Seit gestern gibt es uns zu hören (hier): Wir machen einen Podcast mit viel Content in den Shownotes, den kann man auch auf Spotify oder Apple streamen oder den QR-Code scannen.

Sie verstehen kein Wort?

Das kann ich nachvollziehen. Es ist schon ein wenig verwirrend, welche neuen Erzählformen seit Jahren auf uns einprasseln, man soll auf Social Media (Facebook, Insta, TikTok) sein und auch wieder nicht, weil die nur unsere Daten wollen. Dann kommt irgendwo was in einem Youtube-Kanal und jetzt bildet sich die KURIER Reise auch noch ein, dass es einen Podcast geben soll. Wie soll man denn da nachkommen.

Bei aller Überforderung muss man sagen, dass es unter dem neuartigen Zeugs vieles gibt, das unterhaltsam und interessant ist. Wir erzählen auf diesen Zeitungs-Reiseseiten die Geschichten so gut und ausführlich wie möglich, aber unsere Videos (auf kurier.at/reise oder KURIER TV) zeigen natürlich zusätzliche Eindrücke vom Reisen. Und so ist es auch mit dem Podcast: Der ist nichts anderes als ein ausführlicher Hörbeitrag, in dem wir über eine Stadt, ein Land, eine Region oder auch ein Reisethema plaudern. Denn damit Sie nicht den Halbhuber solo ertragen müssen, setzt sich die großartige Kollegin Lea Moser mit mir alle zwei Wochen ins Studio. Sie ist 28 Jahre jung, ich bin 47 Jahre alt, sie sieht die Welt anders und in dieser wohlwollenden Unterschiedlichkeit entsteht ein Gespräch über das Reisen und über Orte. Mal ernst, mal lustig, mal gespickt mit Inhalten, mal mit Anekdoten. Hören Sie sich das an.

Aber wie? Eigentlich einfach: Klicken Sie auf diesen Link https://kurier.at/podcasts - dann sollten Sie direkt auf die Internetseite kommen und schon hören können (schwups: Sie streamen). Dort finden Sie auch weitere Infos (die Shownotes). Oder Sie hören auf einer Plattform wie Spotify. Sicherheitshalber stellen wir den Podcast auf unsere Website kurier.at/reise auch ganz nach oben. Hören Sie sich nach Island, demnächst an den Strand, usw. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen (Feedback).

Apropos Vorfreude: Kommenden Donnerstag (5. Juni) liegt dem KURIER wieder das Reisemagazin „reisetipps“ bei – sollte man nicht verpassen. Denn in der Ausgabe Sommer/Herbst 2025 finden sich bilderreiche Reportagen zu Bhutan und Namibia sowie informative Reiseberichte etwa über Italien, Griechenland und die Schweiz. Das Team des Profi Reisen Verlags hat außerdem persönliche Tipps zu Aktivurlaub und Sommerfrische parat, wie auch zum Thema Sommerurlaub mit der Familie.

Viel Spaß mit all dem Neuen!