Traumstrände in weiter Ferne: Von einer Reise im Wohnzimmer

Wehmut. Es ist ja nicht so, dass ich für diese Wochen einen Urlaub gebucht hätte. Dennoch: Diese Unmöglichkeit wegzufahren, diese Sperren des öffentlichen Lebens, sie erzeugen Sehnsucht, die Fotos von jetzt unerreichbaren Zielen Wehmut. Was waren das für Zeiten, als das Fliegen nur kurz ein schlechtes Gewissen machte – wegen Klimaschutz und so –, man den Flug aber trotzdem buchte. Die Palmen und das aufbrausende Meer waren zu verlockend. Sind sie auch heute noch. Die Reise für den kleinen Mann, in diesem Fall für die (körperlich) noch kleinere Frau, beginnt im Wohnzimmer. Hier findet sie statt und endet auch. Das Ziel: Die Karibik wie einst vor eineinhalb Jahren.

Heiß, kalt. Die Diashow rollt über den TV-Bildschirm wie die Wellen an den Strand. Der Ti-Punch fließt die Kehle hinunter, das Huhn-Colombo schmurgelt, das Kokossorbet kühlt im Eisfach. „Ihr übertreibt’s aber ganz schön“ landet als Nachricht auf dem Handy nachdem ein, zwei Urlaubsfotos an die Familienmitglieder geschickt wurden. Nein, gar nicht. Wenn einer Reise tut, dann kann er was erzählen.