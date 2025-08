Gesteigert dadurch, sich nach dem zu richten, was andere davon halten und was zum eigenen Vorteil gereicht. In „Der Talisman“ führt das zu waghalsigen Wendungen an Aufmerksamkeit und Zuneigung. Nadja Maleh als Kammerfrau und die bewundernswerte gnädige Frau von Cypressenburg, mit der schon vor 61 Jahren am Ort aufgetretenen Ulli Fessl, ziehen uns in ihren Bann. Festspielintendant Christian Spatzek, Frau Bürgermeister Andrea Völkl, mein lieber Freund Pfarrer Andreas Kaiser und alle Mitarbeiterinnen können stolz sein. Beeindruckend, was ihr gemeinsam aufgestellt habt!