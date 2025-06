Ein überraschender Antrag: Krassnitzer muss bleiben

Der österreichische „Tatort“ braucht dringend ein neues, wandlungsfähigeres Gesicht. Es ist unserer Einschätzung nach nur Krassnitzers Kollegin, die sich die Initialen mit Ihnen teilt, zu verdanken, dass er in der Publikumsgunst nicht abgefallen ist. Seien wir also froh, dass sich Kommissar Eisner 2026 in die Pension verabschiedet und machen wir uns lieber, wie Sie, Gedanken über die Zukunft. Wer soll ihm nachfolgen? Wird es eine wienerische Klischeelösung? Muss es vielleicht sogar eine solche sein, weil ein österreichischer Krimi seit Kottan nicht mehr ohne Idiom und liebevoller Idiotie denkbar ist?

Kommissariats-Optionen

Hat Nicholas Ofczarek Zeit und Lust? Wahrscheinlich nicht. Robert Palfrader? Hätte durchaus Charme. Michael Ostrowski? Schwierig, weil er schon im Passau-Krimi ist. Einer mit Ecken und Kanten wie Christoph Luser? Ein Aufstrebender wie Oliver Rosskopf? Ein mit dem Grant Spielender wie Josef Hader? Einer mit Eleganz, wofür Wien ja auch gerühmt wird? Chancenlos im heutigen Fernsehen! Einer mit Migrations-Hintergrund? Gibt’s ja im deutschsprachigen TV so gut wie nicht in der ersten Reihe, warum also nicht Murathan Muslu, der sich selbst ins Spiel gebracht hatte? Oder kommt am Ende doch wieder Philipp Hochmair raus?

Eigentlich wäre es ja auch in Österreich Zeit für eine Frau als Hauptkommissarin, aber wir schreiben erst das Jahr 2025.

Das Kulturamt ist jedenfalls im Gegensatz zu Ihnen frohen Mutes: Es kommt bestimmt Besseres nach. Und es muss zu Ihrem Antrag aus all den genannten Gründen sagen: abgelehnt.