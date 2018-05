Tagebuch: Als ein Rapid-Legionär in der Kirche schlief

Vor 50 Jahren pflegte man in Hütteldorf und Umgebung auf die Frage, welche Mannschaften hierzulande die besten seien, zu antworten: „Rapid und die Rapid-Reserve.“

Ähnlich selbstbewusste Töne ließen sich – auf Salzburg bezogen – aktuell vom Red-Bull-Fußballkonzern anschlagen. Zumal FC Salzburg nur märtyrerhaft das Europa-League-Finale verpasste; Liefering alias Salzburg B in der zweiten Liga den technisch feinsten Fußball spielt und RB Leipzig sich aus Salzburg notorisch ungeniert die jeweiligen Leistungsträger holt. Auch Salzburg-Trainer Marco Rose steht in Deutschland hoch im Kurs. Doch der Sachse lässt sich, was seine Zukunft betrifft, öffentlich nicht aus der Reserve locken. In Österreich wiederum sind selbst Roses Reservisten bei der Konkurrenz begehrt.

Salzburgs Talenteschmiede hat unter Fachleuten europaweit einen exzellenten Ruf. Während die Rapid-Akademie den Namen nicht verdient. In Anbetracht fehlender Infrastrukturen spricht’s für die Nachwuchstrainer, dass es immer wieder grün-weiße Grünschnäbel (Wöber, Ljubicic usw.) nach oben schaffen.