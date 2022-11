Suppe(r)kleber

Die Klimakrise r├╝ckt zwei Produkte in den Mittelpunkt des Interesses: Superkleber und Tomatensuppe. Ist man Klimaaktivist, sch├╝ttet man hauptberuflich Tomatensuppe ├╝ber Kunstwerke, mit Superkleber pickt man sich auf Stra├čen oder an Sauriererskeletten an. Wer wei├č, vielleicht werden Aktion├Ąre von Superkleberherstellern oder Tomatensuppekonzernen bald zu Krisengewinnern? Erfindet demn├Ąchst jemand klebende Suppe?

Superkleber wurde 1942 versehentlich erfunden, er war eine Art Abfallprodukt der R├╝stungsindustrie. F├╝r Tomatensuppe braucht man Paradeiser, au├čerdem Karotten und anderes Gem├╝se, sie schmeckt auch kalt ausgezeichnet. Wann wird jemand Andy Warhols ber├╝hmte Tomatensuppedosendrucke mit Tomatensuppe besch├╝tten?

Das Festkleben k├Ânnte bald zur beliebtesten Protestform werden: Fu├čballer kleben sich am Schiedsrichter fest, chatenth├╝llungsbedrohte Politiker an ihren Handys, Kinder am Schokoriegel bei der Supermarktkassa.