Streifzug durch sechs Jahrzehnte

... gelang den Deutschen ihr bisher heute einziger Doppelerfolg in Kitzbühel. Als Sepp Ferstl die Abfahrt und Christian Neureuther den Slalom gewann. Heuer gelten ihre Söhne nur als Außenseiter in Kitz. Weil Ferstl Junior in diesem Winter noch nie auf das Podest raste und Slalomspezialist Felix Neureuther nach vielen Verletzungspausen wieder einmal Rekonvaleszent ist.