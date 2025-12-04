Rath auf Reisen: Über den "Stanglwirt" in Tirol
Der "Stanglwirt" vereinigt viele Superlative: Kulinarik-Hotspot, Luxushotel, Sportresort und Bio-Bauernhof.
Heidi Klum hat hier schon mal Kühe gemolken, Arnold Schwarzenegger kommt spätestens dann, wenn die traditionsreiche Weißwurst-Party ruft, und zum Schaulaufen der Promis spielt dann auch noch Andreas Gabalier im Reitstall auf. "Let the show begin" – das können Sie hier im "Stanglwirt", der so viele Superlative in sich vereint.
Er ist Wellnesshotel, Sportresort, Kulinarik-Hotspot, ein Bio-Bauernhof mit integriertem Luxushotel und das erste private Lipizzanergestüt Österreichs. Die Eigentümerfamilie Hauser erzeugt auf seinen Almen Milch, Topfen, Joghurt und Käse. Fast 7.000 Kilo Rindfleisch verarbeitet die hauseigene Fleischerei.
Spielen, essen, genießen
Das Sportangebot ist riesig. Ich klettere im Fitnessgarten, schlage Bälle auf der Driving Range, gebe mir den Rest auf einem der 14 Tennisplätze. Mögen Sie es auch so, haben aber Kinder? Dann geben Sie Ihre Kleinen vorher ab. Aber nicht irgendwo: Das Kinderdorf ist ein gigantischer bunter Event-Space.
Beim "Stanglwirt" ist alles etwas anders. Beim Dinner im Gasthof in der Kuhstallstube schaut man den Kühen zu. Im "Kaminbistro" kommen Schüsseln und Platten auf die Tische. Das Essen wird geteilt – wie früher in der Bauernstube. Das passt zum "Stanglwirt" und zur alpinen Einfachheit dieses einzigartigen Luxushotels in Tirol.
Kommentare