Heidi Klum hat hier schon mal Kühe gemolken, Arnold Schwarzenegger kommt spätestens dann, wenn die traditionsreiche Weißwurst-Party ruft, und zum Schaulaufen der Promis spielt dann auch noch Andreas Gabalier im Reitstall auf. "Let the show begin" – das können Sie hier im "Stanglwirt", der so viele Superlative in sich vereint.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr.

Er ist Wellnesshotel, Sportresort, Kulinarik-Hotspot, ein Bio-Bauernhof mit integriertem Luxushotel und das erste private Lipizzanergestüt Österreichs. Die Eigentümerfamilie Hauser erzeugt auf seinen Almen Milch, Topfen, Joghurt und Käse. Fast 7.000 Kilo Rindfleisch verarbeitet die hauseigene Fleischerei.

Spielen, essen, genießen Das Sportangebot ist riesig. Ich klettere im Fitnessgarten, schlage Bälle auf der Driving Range, gebe mir den Rest auf einem der 14 Tennisplätze. Mögen Sie es auch so, haben aber Kinder? Dann geben Sie Ihre Kleinen vorher ab. Aber nicht irgendwo: Das Kinderdorf ist ein gigantischer bunter Event-Space.