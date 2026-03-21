Jammerfasten statt Hass: Günther Lainers utopische Vision

Ich fuhr mit dem Auto irgendwohin aufs Land, um dort eine kleine Auszeit zu genießen und stand an einer Kreuzung, noch in der Stadt, als mir von hinten ein aggressives akustisches Signal zu verstehen gab, dass sich eine Weiterfahrt bei Grün lohnen würde. Ich musste schnell entscheiden, ob ich links oder rechts fahre, und ich entschloss mich, links zu fahren. Spontan fiel mir ein: Es kann doch nicht sein, dass so viele Menschen rechts abbiegen.

Ich gebe zu, ich war gedanklich etwas abgedriftet. Schuld war das Autoradio, genauer gesagt das Mittagsjournal auf Ö1. Die katastrophale Weltlage ließ mich nicht los. Also verbrachte ich den Tag zuerst in der Natur, saß dann im Kaffeehaus (was meiner Natur sehr nahekommt), kehrte in ein Wirtshaus ein, ging sogar spazieren – und fasste schließlich einen Entschluss: In den nächsten Tagen will ich bewusst das Positive sehen. Und es gelang mir.