Singende Kohlsprossen

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat in einer Londoner Hotelbar zu Klavierbegleitung „Bohemian Rhapsody“ gesungen, den bekanntesten Song der Gruppe Queen. (Übrigens gar nicht schlecht – das ist ein schweres Lied, wer es nicht glaubt, kann es gern einmal versuchen). Mehr hat er nicht gebraucht – das sei respektlos gegenüber der verstorbenen Königin, hieß es. Was natürlich absurd ist: Wir sollten nie vergessen, zu singen, auch und gerade dann, wenn wir traurig sind. Und wir brauchen mehr singende und tanzende Politiker (die finnische Regierungschefin bekam unlängst einen Shitstorm, weil sie getanzt hatte). Den Humor der Königin in Betracht ziehend, sei die Vermutung gewagt: Ihr hätte es gefallen.

Apropos Musik: Der Rapstar Kanye West gab an, niemals zu lesen – das sei „wie Kohlsprossen zu essen“. Kohlsprossen enthalten viel Vitamin A, das ist gut für die Gehirnnerven. Wie Lesen übrigens auch.