Selbst gestrickt

Haben Sie schon von Clubhouse gehört? Clubhouse ist eine Art virtueller Bassena-Tratsch, dessen Reiz hauptsächlich darin besteht, dass man nicht einfach mitmachen kann, sondern eingeladen sein muss. Wer nicht eingeladen ist, hat das Gefühl, etwas zu verpassen, und will daher eingeladen werden (um dann festzustellen, dass es dort eh fad ist). Erinnert irgendwie an das Konzept von Partys unter Pubertierenden. Clubhouse ist derzeit DAS Ding in der merkwürdigen Welt der sozialen Medien – und wird in drei Wochen wieder vergessen sein.

Interessanter ist da schon ein anderer Medien-Hype, der derzeit um die Welt geht. Ausgelöst hat ihn der demokratische US-Politiker Bernie Sanders, der bei Joe Bidens Amtseinführung mit selbst gestrickten Wollhandschuhen auffiel. Seitdem werden zigtausende Bilderwitze mit Sanders gebastelt und ins Netz gestellt.

Der nächste Lockdown-Trend ist also schon vorprogrammiert: Handschuhe stricken.