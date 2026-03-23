Royaler Blick in die Zukunft

Ich habe mir den Artikel, den ich 2022 gelesen habe, gemerkt, handelt es sich doch um die gruselige Vorhersage des Todestages von König Charles. Die Mitteldeutsche Zeitung bezieht sich am 14. September 2022 auf Logan Smith, der auf X (vormals Twitter) das angebliche Sterbedatum von Charles bekannt gibt: 28. März 2026.

Im selben Posting sagt Logan Smith mit dem 8. September 2022 das exakte Todesdatum von Queen Elizabeth II. vorher. Und wie wir heute alle wissen: die damals getroffene Voraussage stimmte.

Der berühmte und sagenumwobene Hellseher Nostradamus (1503–1566) hat schon lange das Ende der Monarchie kommen sehen.

Der französische Apotheker, der als Arzt und auch als Astrologe tätig war, spricht in seinen schriftlichen Prophezeiungen von großen Veränderungen.

Genau heißt es da: „Am Ende des Krieges ändern sich die Großmächte. In der Nähe des Ufers werden drei wunderschöne Kinder geboren.“ Gemeint sein sollen damit Charles Söhne William und Harry und Beatrice, die älteste Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson, die im Erwachsenenalter zum Untergang der britischen Monarchie beitragen sollen.

Der verstorbene britische Autor Mario Reading hat Bücher über die Vorhersagen von Nostradamus veröffentlicht.

Sein Ergebnis: Die Regentschaft von König Charles könnte nur von kurzer Dauer sein. Auch ein möglicher Thronfolger sei bereits gefunden und es sei nicht William, the Prince of Wales.

Autor Reading behauptet, dass aus den Schriften hervorgehe, dass auf Charles „ein Mann folgen soll, von dem man nie erwartet hätte, dass er König wird“. Ich überlasse es nun Ihnen, zu spekulieren, wer das sein könnte.