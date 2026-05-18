Royale Herzensbindung

Ein adeliges Paar feiert Silberhochzeit: Prinz Constantijn und Laurentien Brinkhorst der Niederlande. Am 19. Mai 2001 schreitet das Brautpaar Arm in Arm in die mit über 15.000 Blumen geschmückte Groote Kerk in Den Haag.

Mit dem gemeinsamen Gang zum Altar möchte es deutlich machen, dass es zusammen den Segen Gottes für seine Ehe erbitten will. Der jüngste Sohn der damaligen Königin Beatrix und Prinzgemahl Claus und die Tochter des Landwirtschaftsministers Laurens Brinkhorst und seiner Frau Jantien wurden nach reformiertem Ritus getraut.

Pastor Carel ter Linden hielt die Predigt und zitierte aus der Bibel „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“.

Das Paar kennt sich seit seiner Kindheit, denn die Mütter waren bereits befreundet.

Die Braut trug ein hochgeschlossenes Hochzeitskleid mit U-Boot- Ausschnitt und Glockenärmeln, gefertigt vom Lieblingsschneider der adeligen Stilikonen Edouard Vermeulen. Für den scheinbar schönsten Tag des Lebens einer jeden Frau, kreiert er Gebilde, die wohl einzigartig sind.

"Die jungen Prinzessinnen von heute kleiden sich wie jede andere Frau auch", sagt Edouard Vermeulen. Sie möchten im Trend liegen. Ich habe dafür Verständnis."