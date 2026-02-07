Republik Zuckerbrot: Wenn Bücher die Haft verkürzen

In Brasilien können Strafgefangene die Haftdauer durch das Lesen von Büchern verkürzen. Pro Werk gibt es vier Tage Rabatt. Was für ein Geschäft: Wir tauschen Bildung gegen Knast. Und plötzlich wird Lessing zum Bewährungshelfer. In Rio de Janeiro ist das gefährlichste Schmuggelgut nicht mehr die Feile, sondern ein dünnes Büchlein mit Rainer-Maria-Rilke-Gedichten.

Wäre das auch für uns eine Idee? Der Verband der windigen Anwälte Österreichs hätte die Schwedische-Gardinen-Leseliste jedenfalls sofort parat: die Bedienungsanleitung vom Toaster, das Volksschul-Poesiealbum der Nichte und „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Ich sehe ihn auch schon vor mir – den hochgebildeten, maskierten Wiederholungstäter, welcher der Raiffeisen Schalterbeamtin Goethe-Worte über den Tresen schleudert: „Wer schleicht so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Ganove, der auf Bargeld sinnt.“ In Dänemark können Häftlinge im Strafvollzug sogar ein ganzes Studium absolvieren. Falls es außerhalb der Gefängnismauern mit der Rehabilitierung nicht klappt, wird aus dem Strizzi zumindest ein Dr. Strizzi. Es gibt etliche Lebensbereiche, in denen Staaten versuchen, Strafen durch Anreize zu ersetzen. In Japan werden gerade Mülltonnen aufstellt, die applaudieren, wenn man etwas reinschmeißt.