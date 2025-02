Wie wird eigentlich beim Skifahren der Pistenverkehr geregelt?

Ich gehe in den steirischen Semesterferien mit meiner Familie Skifahren. Mein Sohn, der gerade den Fahrradführerschein gemacht hat, hat mich gefragt, ob es beim Skifahren eigentlich auch „echte“ Regeln gibt, an die er sich beim Überholen etc. halten muss. Mir sind nur die FIS-Regeln eingefallen, aber was da genau drinsteht und vor allem, ob sie rechtlich bindend sind, war ich mir dann nicht sicher. Wie schaut es denn rechtlich auf der Piste aus?

Martina G., Steiermark