Wer haftet, wenn Kinder und Jugendliche etwas anstellen?

Liebe Frau B., Ihre Frage ist aktueller denn je – auch weil die rechtlichen Folgen solcher Vorfälle vielen nicht klar sind. Ob ein Kind oder Jugendlicher für sein Verhalten haftet oder die Eltern zur Verantwortung gezogen werden, hängt stark vom Alter ab sowie davon, ob man sich im Straf- oder Zivilrecht befindet und ob Aufsichtspflichten verletzt wurden.

In Österreich sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig. Das bedeutet: Auch wenn sie objektiv eine Straftat begehen, etwa etwas stehlen oder zerstören, können sie nicht bestraft werden. Erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr kommt das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Dieses sieht zwar Strafverfolgung vor, legt aber besonderen Wert auf Erziehung und Resozialisierung. Aufgrund der steigenden Zahl straffälliger Kinder und Jugendlicher wird immer wieder über eine Reform nachgedacht. So plant die aktuelle Regierung, befristete Zwangsaufenthalte für besonders auffallende junge Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe einzuführen.

Eltern haften strafrechtlich nicht für ihr Kind. Eine strafrechtliche Verantwortung der Eltern kommt nur dann in Betracht, wenn sie selbst eine Straftat begangen haben – etwa indem sie ihr Kind zu einer Tat angestiftet oder ihm aktiv dabei geholfen haben. In solchen Fällen werden sie nicht stellvertretend für das Kind, sondern für ihre eigene strafbare Handlung verfolgt. Die bloße Vernachlässigung der elterlichen Aufsichtspflicht ist im Strafrecht hingegen nicht relevant, allenfalls zivilrechtlich.