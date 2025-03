Was passiert mit dem Haus meiner Frau, wenn sie ins Pflegeheim muss?

Meine Frau und ich wohnen in einem Haus, das ausschließlich ihr gehört, da sie es von ihren Eltern geerbt hat. Nachdem wir langsam älter werden und solche Situationen in unserem Umfeld gehäuft beobachten, machen wir uns oft Sorgen, was passieren würde, wenn einer von uns pflegebedürftig würde. Zusätzlich zur emotionalen Last beunruhigen uns auch die finanziellen Folgen. Wie finanzieren sich denn Heimkosten und mit welchen Ausgaben ist hier zu rechnen? Könnte auf das Haus zur Deckung der Heimkosten zugegriffen werden? Müsste ich möglicherweise am Ende ausziehen, falls nur meine Frau in ein Pflegeheim müsste?

Gert M., Niederösterreich