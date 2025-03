Der Airfryer ist mir zu sperrig: Verkäufer sperrt sich bei Rückgabe

Lieber Herr P.,

Ihr Kauf fällt unter die sogenannten „Auswärtsgeschäfte“, geregelt im FAGG (Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetz). Darunter versteht man Vertragsabschlüsse, die außerhalb der Geschäftsräume eines Unternehmens erfolgen, z. B. bei Ihnen zu Hause, auf der Straße oder, wie in Ihrem Fall, bei einer Verkaufsveranstaltung in Hotels. Anders als häufig angenommen, gibt es kein generelles Rücktrittsrecht für Käufer. Die Möglichkeit zur Rückgabe wird von vielen Geschäften freiwillig angeboten. Bei Auswärtsgeschäften besteht allerdings ein besonderer Schutz, da solche Käufe oft spontan und unter Verkaufsdruck getätigt werden.

Grundsätzlich haben Sie bei einem Auswärtsgeschäft, wie übrigens auch im Online-Handel, das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten. Der Unternehmer muss Sie über dieses Recht schriftlich informieren und Ihnen ein Muster-Widerrufsformular bereitstellen. Ist das nicht geschehen, verlängert sich die Frist auf maximal zwölf Monate und 14 Tage. Der Rücktritt ist an keine bestimmte Form gebunden – ein E-Mail, Brief oder Anruf reicht aus. Es ist allerdings aus Beweisgründen zu empfehlen, schriftlich zurückzutreten. Dabei genügt es, die Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist abzusenden.

Für die Rücksendekosten müssen Sie als Käufer grundsätzlich selbst aufkommen. Hat der Unternehmer Sie darüber jedoch vor Vertragsabschluss nicht ausdrücklich informiert, muss er die Kosten übernehmen. Ist die Ware außerdem so sperrig, dass ein normaler Postversand nicht möglich ist, muss der Unternehmer sie auf eigene Kosten abholen, sofern sie ursprünglich auch an Sie geliefert wurde.