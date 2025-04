Wann muss ich als Unternehmer Ersatz leisten?

Lieber Herr M., aus Ihrem Sachverhalt nehme ich an, dass Sie Fahrräder an Verbraucher verkaufen (und nicht an Unternehmer – ansonsten würden teilweise abweichende Regelungen gelten).

Grundsätzlich kommen beim Verkauf von Waren die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen zur Anwendung. Beim Verkauf eines Fahrrads leisten Sie Ihrem Kunden unter anderem dafür Gewähr, dass das von Ihnen verkaufte Fahrrad den vertraglich vereinbarten und objektiv erforderlichen Eigenschaften entspricht. Sollten diese Eigenschaften zum Zeitpunkt der Übergabe des Fahrrads nicht bestehen, liegt grundsätzlich ein Mangel vor, den der Kunde Ihnen gegenüber geltend machen kann. Der (Sach-)Mangel muss innerhalb von zwei Jahren ab Übergabe des Fahrrads hervorkommen (Gewährleistungsfrist). An den Ablauf dieser Frist schließt sich eine dreimonatige (Verjährungs-)Frist an, innerhalb derer der Kunde seine Rechte aus der Gewährleistung weiterhin geltend machen kann. Bei gebrauchten Waren kann die Gewährleistungsfrist vertraglich auf ein Jahr verkürzt werden, sofern Sie das mit dem Kunden im Einzelnen ausverhandelt haben.

Sollte der Mangel innerhalb eines Jahres ab Übergabe hervorkommen, geht das Gesetz grundsätzlich davon aus, dass der Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden war (sogenannte Beweislastumkehr). Diese Regelung soll es Kunden erleichtern, Mängel geltend zu machen. Um einen Anspruch abzuwehren, müssten Sie (solange die Beweislastumkehr gilt) als Unternehmer daher beweisen, dass der Mangel bei der Übergabe nicht vorhanden war.