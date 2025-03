Unsere Nachbarin ist ein Messie – ab wann können wir etwas tun?

In unserem Wohnhaus gibt es eine Nachbarin, bei der sich eine extreme Unordnung angesammelt hat. Der Geruch zieht durchs Stiegenhaus, vor der Tür sind oft Müllsäcke, Schuhe oder auch Möbelstücke abgestellt, und es scheint, als würde sie ihre Wohnung kaum mehr verlassen. Wir machen uns Sorgen – einerseits um sie, andererseits um die Hygiene im Haus. Gleichzeitig wollen wir uns nicht unrechtmäßig in ihre Privatsphäre einmischen. Ab wann dürfen oder müssen wir eingreifen?

Liebe Frau M., grundsätzlich endet das Recht auf Privatsphäre dort, wo andere erheblich beeinträchtigt oder gefährdet werden. Während Unordnung in der eigenen Wohnung allein noch kein Problem darstellt, können extreme Zustände, etwa starke Geruchsbelästigung, Schimmelbildung oder Schädlingsbefall, sehr wohl das Zusammenleben in einem Mehrparteienhaus beeinträchtigen und sogar gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Bei akuten hygienischen Problemen, die das Stiegenhaus oder andere Allgemeinflächen betreffen, können sich Mieter oder Eigentümer an die Gemeinde wenden, in Wien somit an den zuständigen Magistrat. Dort kann eine Prüfung durch die MA 15 (Gesundheitsdienst) veranlasst werden. Wird dabei festgestellt, dass ein sanitärer Missstand vorliegt, erhält die betroffene Person eine behördliche Aufforderung zur Beseitigung. Erfolgt dies nicht, kann die Stadt eine Räumung oder Reinigung veranlassen. Bei unmittelbarer Gesundheitsgefährdung können auch Sofortmaßnahmen eingeleitet werden, in schweren Fällen sogar mit Einschaltung von Polizei oder Amtsarzt.

Oft reicht das bloße Entrümpeln nicht aus, da schwere Verwahrlosung häufig mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Wenn die betroffene Person einsichtig ist und Hilfe annehmen möchte, kann der Psychosoziale Dienst eine erste Anlaufstelle sein. Eine zwangsweise psychiatrische Unterbringung ist hingegen nur in sehr engen gesetzlichen Grenzen möglich, so muss eine erhebliche Gefahr für die eigene oder fremde Gesundheit bestehen und es dürfen keine andere Behandlungsmöglichkeiten in Frage kommen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Erwachsenenvertretung, wenn die Nachbarin offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Eine solche kann von jedem beim zuständigen Bezirksgericht angeregt werden. Das Gericht prüft dann mithilfe von Sachverständigen, ob die betroffene Person tatsächlich Unterstützung benötigt und ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.