Stundenlanges Klavierspiel und Zigarettenrauch – was tun?

Ich habe lange gesucht und dachte, endlich meine Traumwohnung mit Balkon gefunden zu haben. Nun hat sich herausgestellt, dass der Nachbar mit direkt angrenzendem Balkon Kettenraucher ist und der Zigarettenrauch ständig in meine Wohnung eindringt, und dass über mir eine Pianistin wohnt, die teilweise bis zu acht Stunden am Tag übt. Ich habe mit beiden Nachbarn ein Gespräch gesucht, aber es war keine Einigung möglich. Muss ich das tatsächlich hinnehmen Markus B.

Sehr geehrter Herr B., das ist natürlich ärgerlich und ich kann Ihren Unmut verstehen. Rechtlich gesehen befinden wir uns hier im sogenannten „Nachbarrecht“. Dieses soll Schutz vor unzulässigen Immissionen bieten.

Unter Nachbarn versteht man nicht nur die Eigentümer von unmittelbar aneinandergrenzenden Grundstücken, sondern alle Personen, die im Einflussbereich einer Liegenschaft ein Grundstück besitzen. Für den Begriff Immissionen gibt es keine gesetzliche Definition. Aus dem relevanten § 364 Abs 2 ABGB ergibt sich jedoch eine demonstrative Aufzählung an Beispielen, die darunterfallen (z.B. Abwässer, Rauch, Gase, Geräusche etc.). Zigarettenrauch und Klaviergeräusche fallen somit darunter. Allgemein gilt, dass Eigentümer von Grundstücken Immissionen von Nachbargrundstücken nur in dem Maße hinnehmen müssen, wie es dem ortsüblichen Maß entspricht und die Nutzung ihres Grundstücks nicht wesentlich beeinträchtigt. Daraus ergibt sich, dass es also immer von den konkreten örtlichen Verhältnissen abhängt, was man zu dulden hat.

Wie sieht das nun in Ihrem Fall aus? Beginnen wir zuerst mit dem eindringenden Zigarettenrauch. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat dazu erst vor wenigen Monaten in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden, dass es sich bei dem aus der Nachbarwohnung bzw. dem Nachbarbalkon in die eigenen Wohnräume eindringenden Zigarettenrauch um eine Immission handelt, die in Wohngebieten in der Regel hinzunehmen ist. Nichtsdestotrotz müssen Raucher Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen. So sind Einschränkungen zu bestimmten Zeiten (z.B. nachts oder bei offenem Fenster) vom rauchenden Nachbarn hinzunehmen. Tatsächlich hängt die genaue Regelung immer von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.