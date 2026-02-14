Ich wurde am Pistenrand umgefahren: Werde ich entschädigt?

Von Margot Rest Ich war Anfang Jänner auf Skiurlaub. Am letzten Tag ist mir aufgrund eisiger Verhältnisse eine junge Frau ungebremst hineingefahren, als ich am Pistenrand stand. Ich habe mir dabei das Kreuzband gerissen. Ich wurde gleich operiert und war dann einen Monat im Krankenstand. Seither kann ich nur auf Krücken gehen und habe Schmerzen. Es wird Wochen dauern, bis ich wieder normal gehen kann und schmerzfrei bin. Habe ich Anspruch auf Entschädigung?

Sehr geehrte Frau B., zuerst einmal wünsche ich Ihnen gute Besserung! Leider haben Skiunfälle in den vergangenen Jahren aufgrund der schnellen Carving-Ski stark zugenommen. So wie Sie den Sachverhalt schildern, liegt klares Fremdverschulden durch die junge Frau vor, die offensichtlich über ihre Verhältnisse gefahren ist und damit die „Pistenregeln“ missachtet hat. Bei Zusammenstößen haftet grundsätzlich derjenige, der sich nicht an die FIS-Regeln hält. In Ihrem Falle wäre allenfalls ein Mitverschulden denkbar, wenn Sie an einer unübersichtlichen Stelle angehalten haben. Für den Nachweis schuldhaften Verhaltens Ihrer Unfallgegnerin sind Sie beweispflichtig. Es ist daher wichtig, neben den Daten der Unfallgegnerin auch die Daten möglichst vieler Zeugen aufzunehmen. Der Unfallort sollte fotografisch dokumentiert werden, um Einwände eines Mitverschuldens abwehren zu können. Aufgrund des schuldhaften Verhaltens der Frau haben Sie Anspruch auf Ersatz des gesamten, Ihnen entstandenen Schadens. Dieser setzt sich aus dem Ersatz von Sachschäden (beschädigter Skianzug,…), den Kosten eines Krankentransports, Schmerzengeld, nachfolgenden Therapiekosten, Verdienstentgang, Pflegekosten und allenfalls sogar Dauerfolgen zusammen.