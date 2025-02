Plötzlich nicht mehr geschäftsfähig: Wie kann ich vorsorgen?

Liebe Frau G., zunächst wünsche ich Ihrer Freundin gute Besserung.

Gerade bei einer plötzlichen schweren Erkrankung sind oft viele Entscheidungen für die Betroffene zu fällen. Hat die Betroffene keine Vorsorge getroffen, bedarf es bei Verlust der Geschäftsfähigkeit einer entscheidungsbefugten Person und das ist dann häufig ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter. Ein Erwachsenenvertreter wird vom zuständigen Bezirksgericht bestellt. Je nach Umfang der Bestellung kann ein Erwachsenenvertreter in medizinische Behandlungen einwilligen, die Vertretung vor Behörden und Gerichten übernehmen und auch das Vermögen verwalten. Oft sind notwendige Einwilligungen in medizinische Behandlungen Anlass für die Bestellung eines Erwachsenenvertreters.

Um die Bestellung eines fremden Erwachsenenvertreters im Falle des Verlusts der Geschäftsfähigkeit zu vermeiden, können Sie eine Vorsorgevollmacht errichten. In einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine oder mehrere Personen, die als Vorsorgebevollmächtigte für Sie Entscheidungen treffen können. Die von Ihnen bestimmte Person muss damit einverstanden sein und die Vorsorgevollmacht auch unterschreiben. In der Vorsorgevollmacht setzen Sie nicht nur einen Bevollmächtigten fest, sondern bestimmen auch im Detail, welche Angelegenheiten die Vorsorgevollmacht umfassen soll.

Häufig wird die Vertretung vor Behörden und Gerichten, die Einwilligung in medizinische Behandlungen, die Bestimmung des Wohnungs- und Aufenthaltsorts, einschließlich einer dauerhaften Übersiedlung in ein Pflegeheim und die Vertretung in Vermögensangelegenheiten festgelegt. Die Vorsorgevollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit in jedem Fall höchstpersönlich und schriftlich vor einem Notar, einem Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein errichtet werden.