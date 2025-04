Nicht angeleinter Hund beißt meinen Hund – werde ich entschädigt?

Weil es endlich wärmer wird, gehe ich mit meinem Labrador zur Abwechslung jetzt öfter an der Donau spazieren. Letzte Woche war dort ein anderer Hundebesitzer mit seinem Schäferhund unterwegs – der war nicht angeleint, obwohl viele Menschen unterwegs waren. Ich wollte keinen Streit riskieren, also blieb ich mit meinem angeleinten Hund ruhig stehen. Der andere stürmte trotzdem heran. Erst schien er freundlich, dann hat er völlig unerwartet zugebissen. Mein Hund musste daraufhin tierärztlich behandelt werden. Der Schäferhundbesitzer meinte nur, das könne passieren, so etwas sei noch nie vorgekommen und überhaupt sei ja Frühling, da seien die Tiere oft aufgeregter. Ich frage mich trotzdem: Bleibe ich jetzt auf meinen Tierarztkosten sitzen?

Martina K., Wien