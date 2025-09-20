Luxus trotz Rückstand bei Unterhaltszahlungen – geht das?

Mein Ex-Mann behauptet, in den letzten Monaten nichts verdient zu haben und zahlt daher seit Mai keinen Unterhalt mehr für unsere drei Kinder. Er ist als selbstständiger Psychotherapeut aber sehr erfolgreich und verdient daher sicher gut. Ohne die Unterhaltszahlungen leben meine Kinder und ich an der Armutsgrenze. Nun habe ich erfahren, dass mein Ex-Mann im Sommer mit seiner Freundin auf einem Luxusurlaub war, den er bezahlt hat. Ich bin darüber sehr entsetzt und frage mich, ob er das ohne Konsequenzen so machen kann.

Sehr geehrte Frau F., Ihr Entsetzen ist vollkommen nachvollziehbar. Tatsächlich haben Sie mehrere rechtliche Möglichkeiten, den Kindesvater zu „motivieren“, die Unterhaltszahlungen wieder korrekt zu leisten: Am naheliegendsten ist es, anhand der Ihnen vorliegenden gerichtlichen Unterhaltsvereinbarung bzw. des Unterhaltsbeschlusses Exekutionsschritte gegen den Kindesvater einzuleiten. Sie können auf diesem Wege auch auf sein gesamtes Vermögen zugreifen.

Die bewusste Verletzung der Unterhaltspflicht stellt aber nicht nur ein moralisch fragwürdiges Verhalten dar, sondern ist allenfalls sogar strafrechtlich relevant: §198 StGB regelt, dass wer seine im Familienrecht begründete Unterhaltspflicht gröblich verletzt und dadurch bewirkt, dass der Unterhalt oder die Erziehung des Unterhaltsberechtigten gefährdet wird, mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen ist.

In Österreich herrscht der sogenannte „Anspannungsgrundsatz“. Danach hat der Unterhaltsverpflichtete zur Erfüllung seiner Unterhaltspflichten alle aufgrund seiner Ausbildung sowie seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen, um seiner Unterhaltsverpflichtung nachzukommen. Tut er dies nicht, so ist er an einem auf solche Weise erzielbaren fiktiven Einkommen zu messen bzw. eben auf dieses „anzuspannen“. Eine „gröbliche Unterhaltsverletzung“ i. S. d. § 198 StGB liegt daher vor, wenn der Unterhaltsverpflichtete seiner Verpflichtung geraume Zeit nicht oder nur unvollständig erfüllt, obwohl er dazu i. S. d. Anspannungsgrundsatzes imstande wäre.