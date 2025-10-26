Ist eine FlexCo wirklich so flexibel und empfehlenswert?

Von Thomas In der Maur Ich habe mit drei Partnern eine Geschäftsidee im Bereich der erneuerbaren Energie so weit entwickelt, dass wir losstarten können. Bei einem Förderansuchen haben wir die Vorgabe bekommen, eine Gesellschaft zu gründen. Nachdem wir auch Mitarbeiter einstellen und am Unternehmen beteiligen wollen, hat unser Steuerberater eine FlexCo empfohlen. Ist diese wirklich empfehlenswert?

Hannes B., Wien

Lieber Herr B., ja, eine FlexCo ist gerade für Neugründungen eine echte Alternative zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Die jahrelangen Verhandlungen über eine neue Gesellschaftsform, die den Praxiserfordernissen von Start-up-Unternehmen entsprechen, haben zu gesetzlichen Änderungen geführt, die die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen vor allem mit Mitarbeiterbeteiligungen revolutioniert haben. Mit der Einführung der Flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexCo) gibt es eine vollkommen neue Grundlage. Vorbei die Zeit, in der junge Unternehmen mit komplizierten rechtlichen Konstruktionen versuchen mussten, Schlüsselkräfte durch die Beteiligung an der Gesellschaft an das Unternehmen zu binden. Bis zu der Einführung der neuen Gesellschaftsform mit darauf abgestimmten steuerlichen Änderungen galt nämlich der Grundsatz, dass eine Mitarbeiterbeteiligung ein sogenannter lohnwerter Vorteil aus dem Dienstverhältnis ist, der bereits im Zeitpunkt der Gewährung der Beteiligung zu einer Besteuerung führt. Wenn alle Bedingungen der steuerrechtlichen Regelung (§ 67a des Einkommensteuergesetzes)vorliegen, kommt es – auf den Punkt gebracht – erst beim Verkauf des Unternehmens oder beim Ausscheiden des Dienstnehmers aus dem Unternehmen zur Besteuerung. Für Neugründungen ist es recht einfach, die gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen.