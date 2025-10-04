Ich wurde auf einer Demo fotografiert – was kann ich tun?

Von Michael Borsky Ich habe an einer Demo teilgenommen. Ich finde es wichtig, dafür aufzustehen, woran man glaubt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dunkel gekleidete Männer den Demonstrationszug „auffällig unauffällig“ begleitet und immer wieder Fotos geschossen haben. Einer hat gefilmt. Ich bin sicher, dass ich da in Großaufnahme drauf bin. Ich habe nun Sorge, dass mir diese Fotos schaden könnten. Was kann ich tun?

Sehr geehrter Herr F., friedlich zu demonstrieren ist ein Grundrecht. Dass bei Demonstrationen großflächig fotografiert und gefilmt wird, hört man immer wieder. Zum Teil sind das die Polizeibehörden, zum Teil wohl die eigenen Leute, die die Teilnehmermenge dokumentieren wollen, zum Teil politische Gegner, zu wer weiß welchen Zwecken und schließlich schlicht und einfach die Presse. Das Problem ist vielschichtig. An erster Stelle ist natürlich Ihr Recht am eigenen Bild berührt. Dieses ist systemwidrig im Urheberrecht geregelt und schützt jeden davor, dass das Abbild missbraucht wird. Der Bildnisschutz ist in Österreich eine Ja-Aber-Bestimmung. Grundsätzlich ist die Veröffentlichung von Personenbildern erlaubt, es sei denn diese greift in die berechtigten Interessen der abgebildeten Person ein. Hierauf im Detail einzugehen, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Dieses Thema ist hier auch von untergeordneter Relevanz, weil der Bildnisschutz nur vor der Veröffentlichung des Bildes schützt. Solange Sie daher nur aufgenommen werden, ohne dass Ihr Bild irgendwo veröffentlicht wird, wird Ihr Recht am eigenen Bild in aller Regel nicht berührt. Wenn dieses dann doch veröffentlicht wird, können Sie dagegen grundsätzlich vorgehen, wobei allerdings stets eine Interessensabwägung vorzunehmen ist. Die Veröffentlichung eines Bildes in der Presse, auf dem Sie im Demonstrationszug zu erkennen sind, wird zum Beispiel zulässig sein.