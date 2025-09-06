Man schickt mir unerwünschte Intimfotos. Was kann ich tun?

Von Michael Borsky Ich habe leider eine toxische Beziehung hinter mir. Mein Ex-Freund hat mich danach monatelang gestalkt. Zuletzt hat das zum Glück aufgehört, allerdings bekomme ich seit ein paar Tagen immer wieder von Männern Intimfotos zugeschickt. Die lösche ich zwar gleich, trotzdem ist mir das sehr unangenehm. Ich vermute Freunde meines Ex-Freundes dahinter. Was kann ich tun? Karin P.

Sehr geehrte Frau P., leider hört und liest man Derartiges sehr oft. Es mag ein schwacher Trost sein, aber immerhin hat der Gesetzgeber dieses Problem erkannt und in den letzten Jahren entsprechend reagiert. Schon mit dem Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz, das 2021 in Kraft getreten ist, wurden in solchen Fällen die Opferrechte deutlich gestärkt. Auch auf EU-Ebene wurde „Cyberflashing“, also unaufgefordertes Übermitteln von Genitalbildern im Internet (sozialen Medien, Dating-Apps, Nachrichten-Apps, per E-Mail oder SMS, etc.) ausdrücklich als eine spezielle Form der sexuellen Belästigung definiert und 2024 im Rahmen der Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt verboten. Dieses Verbot hatten die Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. Österreich ist dem nun mit der letzten Novelle des Strafgesetzbuches nachgekommen. Seit 1. September ist mit § 218 Abs 1b StGB ein sogenannter „Dick-Pic-Paragraf“ in Kraft, der die unaufgeforderte Übermittlung von Bildaufnahmen menschlicher Genitalien (männliche und weibliche übrigens) unter Strafe stellt, wenn damit eine Belästigung einhergeht. Bei Zuwiderhandeln droht eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. Ausgenommen sind einvernehmlich versandte Bilder. Die bloße Präsenz auf einer Dating-Plattform stellt allerdings noch kein Einverständnis dar. Ausgenommen sind auch Bildaufnahmen mit Genitalien in großer Entfernung (wie etwa Strandfotos).