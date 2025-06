Ich habe Zweifel an meiner Vaterschaft – was kann ich tun?

Lieber Herr R., Ihre Frage betrifft ein sehr sensibles Thema, das emotional oft belastend ist. Es gelten klare Vorschriften, wie bei Zweifeln an der eigenen Vaterschaft vorzugehen ist.

Wenn ein Mann als Vater eines Kindes rechtlich festgestellt ist, etwa weil er zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war oder die Vaterschaft anerkannt hat, kann er diese Vaterschaft anfechten, wenn sich später Zweifel ergeben.

Die Frist für eine solche Vaterschaftsanfechtung beträgt nach § 153 ABGB grundsätzlich zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der eingetragene Vater von Umständen erfahren hat, die ernsthafte Zweifel an seiner Vaterschaft begründen. Maßgeblich ist also nicht, wann das Kind geboren wurde oder wann die Anerkennung erfolgte, sondern wann Sie Anhaltspunkte hatten, die Zweifel wecken konnten. Ein einzelnes Gerücht reicht oft nicht aus – belastbare Hinweise, wie etwa ein Foto, das augenscheinliche Unterschiede erkennen lässt, können aber sehr wohl den Fristbeginn auslösen. Die Anfechtung muss innerhalb dieser Frist durch einen Antrag beim zuständigen Bezirksgericht erfolgen.

Das Verfahren läuft in der Regel so ab, dass vor Gericht ein Antrag auf Feststellung gestellt wird. In der Praxis wird zumeist ein DNA-Gutachten eingeholt, um die biologische Abstammung sicher zu klären. Wird die Vaterschaft erfolgreich angefochten, gilt der Mann rechtlich nicht mehr als Vater des Kindes. Das bedeutet jedenfalls einen Wegfall zukünftiger Unterhaltsansprüche, sowie des Sorge- und Erbrechts.