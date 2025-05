Hilfe, Wanzen! Muss ich den Mietzins bezahlen?

Liebe Frau B., leider kommt Ihr Problem gar nicht so selten vor und ist immer wieder Gegenstand von heftigen Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter. Grundsätzlich schuldet Ihnen der Vermieter ein Mietobjekt, das zum „bedungenen Gebrauche“ (§ 1096 ABGB), sohin in Ihrem Falle zu Wohnzwecken, „taugt“. Es gehört zu den Verpflichtungen des Vermieters, dem Mieter nicht nur den dauerhaften Gebrauch des Mietgegenstandes zu verschaffen, sondern ihn auch vor Störungen zu schützen. Zweifelsohne ist eine Wohnung, die von Bettwanzen (oder anderem gesundheitsbeeinträchtigenden Ungeziefer) befallen ist, – zumindest vorübergehend – unbrauchbar. Es ist daher nicht nur Aufgabe des Vermieters, dafür zu sorgen, dass die Wohnung bei Mietbeginn frei von Schädlingen ist, sondern dass er sofort nach Kenntnis eines Wanzenbefalls alle erforderlichen Maßnahmen für die Schädlingsbekämpfung setzt.

Das Problem besteht aber zumeist darin, dass es für den Mieter schwer nachzuweisen ist, ob der Schädlingsbefall zum Mietbeginn bereits vorhanden war oder nicht. Tatsächlich können Bettwanzen sehr leicht durch Mobiliar oder Reisegepäck in die Wohnung eingeschleppt werden, wo dann eine rasant schnelle Verbreitung erfolgt. Sollten Sie als Mieter daher selbst für den Wanzenbefall verantwortlich sein, müssen Sie für den gesamten Ihnen entstandenen Schaden selbst aufkommen. Sollte der Vermieter bestreiten, dass der Wanzenbefall zum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden war, sind Sie als Kläger in einem Gerichtsverfahren beweispflichtig, dass dem tatsächlich so war. Es empfiehlt sich daher, sofort nach Auftauchen des ersten Verdachts, Beweise zu sammeln und vorhandene Bisse zu dokumentieren.

Eine Möglichkeit, derartige Streitigkeiten mit dem Vermieter zu vermeiden, wäre, eine Haushaltsversicherung abzuschließen, die eine Schädlingsbekämpfung beinhaltet.

Mag. Margot Rest ist Rechtsanwältin und Partner bei Ruggenthaler, Rest & Borsky in Wien.