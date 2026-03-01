Jemand hat meine Fotos gestohlen: Was kann ich tun?

Von Michael Borsky Liebe Redaktion, ich bin ambitionierte Hobbyfotografin. Seit Jahren ist die Kamera sozusagen mein drittes Auge. Es ist und bleibt aber ein Hobby. Beruflich mache ich etwas ganz anderes. Um meine Werke mit meiner Familie und meinen Freunden zu teilen, habe ich auf einer Onlineplattform eine Galerie erstellt. Diese ist auch öffentlich zugänglich (ein bisschen stolz bin ich auf meine Fotos ja schon). Jetzt musste ich feststellen, dass sich ein Hotel recht ungeniert in meiner Galerie bedient hat. Auf deren Website habe ich mehrere meiner Fotos gefunden, mit denen die intakte Natur in der dortigen Urlaubsregion beworben werden soll. Als Fotografin genannt werde ich nicht. Gefragt hat mich auch niemand. Muss ich das als Hobbyfotografin hinnehmen?

Beste Grüße, Ursula N.

Liebe Frau N., ich gratuliere zu Ihrem tollen Hobby. Bitte schmälern Sie Ihre Leistungen nicht. Ob Sie die Fotos als Hobby oder professionell anfertigen spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Aber der Reihe nach: Mit der Anfertigung der Fotos sind Sie deren Urheberin geworden. Das Gesetz spricht hier von Schöpfung. Dazu ist es irrelevant, ob Sie das als Hobbyfotografin getan haben. Die einzige Untergrenze ist die sogenannte Werkhöhe. Ihre Fotos müssen also ein gewisses Maß an Originalität aufweisen, um ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu sein. Aber keine Sorge, die Rechtsprechung ist hier sehr großzügig und legt die Latte der Werkhöhe sehr tief. Übrigens spielt es auch keine Rolle, ob Ihre Fotos ästhetisch, verstörend oder gar anzüglich sind. Das Urheberrecht wertet nicht. Und der Schutz wäre auch nicht auf Fotos beschränkt. Auch andere Gestaltungsformen (Zeichnungen, Skulpturen, Filme) können urheberrechtlichen Schutz genießen. Zurück zu Ihren Fotos. Als Urheberin haben Sie sowohl ideelle als auch materielle Rechte an Ihren Werken. Das heißt unter anderem, dass Sie ein Recht darauf haben, als Urheberin genannt zu werden. Und das heißt auch, dass Sie jede Art der Verwertung, wie zum Beispiel das Veröffentlichen, das Kopieren, etc. bestimmen dürfen.