Kann ich E-Bike und Saugroboter für die Geräte-Retter-Prämie einreichen?

Mein Saugroboter ist eingegangen. Das ist ärgerlich, da er teuer und nicht alt war. Ich habe gehört, dass der staatliche Reparaturbonus durch eine neue Förderung ersetzt wurde. Wie funktioniert die neue Regelung? Außerdem habe ich mich gefragt, ob ich auch gleich mein defektes E-Bike reparieren lassen soll. Kann die Förderung mehrfach in Anspruch genommen werden? Jan O., Tirol

Lieber Herr O., kaputte Geräte verärgern häufig. Oft macht es Sinn, über eine Reparatur nachzudenken, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Genau hier setzt die staatliche Reparaturförderung an. Das für Klima- und Umweltschutz zuständige Ministerium hat kürzlich den Reparaturbonus abgeschafft und durch die überarbeitete „Geräte-Retter-Prämie“ ersetzt. Die Förderung wurde auf der Grundlage des Umweltförderungsgesetzes und der Kreislaufwirtschaft Förderungsrichtlinien geschaffen und verfolgt das Ziel, die Umwelt durch Ressourcenschonung und Verlängerung der Lebensdauer elektronischer Geräte in Privathaushalten zu schützen. Gleichzeitig bietet sie eine finanzielle Entlastung für Konsumenten und unterstützt heimische Unternehmen, da nur Leistungen teilnehmender Betriebe mit Niederlassung in Österreich gefördert werden.

Umfasst sind Reparaturen, Service , Wartungen und Kostenvoranschläge für Reparaturarbeiten von Elektro- und Elektronikgeräten. Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen, wie etwa jene der Gastherme, sind nicht umfasst. Auf www.geräte-retter-prämie.at finden Sie eine detaillierte Auflistung der förderungsfähigen Geräte. Diese wurden im Gegensatz zum ehemaligen Reparaturbonus etwas eingeschränkt, so werden etwa (E-)Fahrräder, Handys oder Luxusgeräte wie Massagesessel nicht mehr gefördert. Förderungsfähig bleiben jedoch klassische Haushaltsgeräte, etwa Waschmaschinen, Kühlschränke und Akkuschrauber, ebenso aber auch weniger alltägliche Geräte wie Dörrautomaten, Töpferscheiben und Kettensägen. Hinzu kommen außerdem Geräte aus den Kategorien Bürobedarf (z.B. Laptop, Schredder), Unterhaltungselektronik (z.B. Fernseher, Kopfhörer), Babyartikel (z.B. Babyfon, Flaschensterilisator) sowie Gesundheit (z.B. Hörgerät, Beatmungsgerät). Für den Staubsaugerroboter kann die Prämie somit in Anspruch genommen werden, für das E-Bike leider nicht.