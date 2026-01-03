Collier geschenkt, dann war es aus – krieg ich es zurück?

Von Michael Borsky Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Allerdings ist mir letzte Weihnachten etwas passiert, das mir keine Ruhe lässt. Ich habe meiner (damaligen) Lebensgefährtin ein wertvolles Collier geschenkt. An sich hätte ich erwartet, dass sie mir um den Hals fällt. Die Freude war aber eher verhalten. Vor allem aber hätte ich erwartet, dass sie meinen Heiratsantrag, den ich für den Neujahrstag vorbereitet hatte, annimmt. Was ist stattdessen geschehen? Sie hat abgelehnt und mich kurz danach für einen anderen verlassen. Das Collier hat sie mitgenommen und trägt es jetzt für den Neuen. Ich will es zurück. Was kann ich tun?

Verzweifelt, Hermann H.

Sehr geehrter Herr H., so eine Situation kommt immer wieder vor: Ein wertvolles Geschenk wird in einer Beziehung gemacht, kurz darauf geht die Beziehung zu Ende oder es fällt sonst etwas Gravierendes vor, sodass der Wunsch entsteht, das Geschenk zurückzuerlangen. Wer etwas schenkt, überträgt damit das Eigentum. Voraussetzung ist in der Regel die Übergabe und Annahme des Geschenks. Ab diesem Moment darf die beschenkte Person damit machen, was sie will. In Ihrem Fall bedeutet das: Mit der Übergabe ist das Collier rechtlich Eigentum Ihrer damaligen Lebensgefährtin geworden, das Ende der Beziehung ändert daran grundsätzlich nichts. Ihre Enttäuschung, dass das Collier nun in einer neuen Beziehung getragen wird, obwohl Sie es in der Erwartung einer gemeinsamen Zukunft geschenkt haben, nennt man rechtlich Motivirrtum. Dabei irrt man über den Grund der Schenkung (z.B. darüber, dass die Beziehung fortbesteht oder ein Heiratsantrag angenommen wird).